В «Барселоне» объяснили подписание Дани Ольмо

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал приобретение полузащитника Дани Ольмо из немецкого «Ред Булл Лейпциг»

«Дани — игрок центра поля, которого у нас не было. У нас много качественных футболистов, но Дани был игроком, которого нам не хватало. Он очень хорошо играет между линиями, забивает голы, очень хорошо взаимодействует с нападающими. Фермин может немного играть в похожем стиле, но они разные. Фермин более взрывной. Это комбинация игроков. Дани дает нам этот голод до побед. «Барселона» всегда была смесью домашних игроков и голодных футболистов», — приводит слова Деку Sport.es.

Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн. В нынешнем сезоне у футболиста два матча за новый клуб, в которых он отметился двумя забитыми мячами.