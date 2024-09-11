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Нагельсман: сборной Германии важно выигрывать каждый матч перед чемпионатом мира

Нагельсман: сборной Германии важно выигрывать каждый матч перед чемпионатом мира
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мнением о матче 2-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором бундестим сыграла вничью с Нидерландами со счётом 2:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Германия
1:0 Рейндерс – 2'     1:1 Ундав – 38'     1:2 Киммих – 45+3'     2:2 Думфрис – 51'    

«Это была интересная, захватывающая, открытая игра с двух сторон. Мы хорошо отреагировали после пропущенного гола и заслужили выйти вперёд в начале второго тайма. К сожалению, сравняв счёт, мы стали слишком агрессивно обороняться в штрафной, хотя в этом не было необходимости.

Понимаем, что перед чемпионатом мира важна каждая игра, будь то встреча Лиги наций или квалификационные матчи. Наша команда верит в себя, а болельщики видят, что футболисты полностью выкладываются», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

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