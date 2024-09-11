Воспитанник «Арсенала» приговорён к 14 годам тюрьмы за нападение на двухлетнюю девочку

Вингер академии лондонского «Арсенала» Кирнан Хьюз-Мейсон приговорён к 14 годам тюремного заключения за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и жестокое обращение с ребенком. Об этом сообщает Daily Mail.

Игроку вынесли приговор в королевском суде Бэзилдона (Эссекс, Англия). В январе 2020 года Кирнан вызвал скорую для двухлетней дочери своей девушки на тот момент. Футболист заявил, что обнаружил девочку без сознания. Специалисты пришли к выводу, что травмы, полученные ребенком, не могли быть нанесены случайно. Врачи сравнили её повреждения с результатом последствия ДТП на высокой скорости, или падение с нескольких этажей.

Футболист занимался на протяжении семи лет в академии «Арсенала».