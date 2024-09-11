Защитник ЦСКА Дивеев назвал своих кумиров среди защитников

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал лучших, по его мнению, коллег по амплуа. Ими являются испанский защитник Серхио Рамос и игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

«Мне по игре нравится Серхио Рамос и последние два-три года ван Дейк. Посмотрите, как он двигается, его перестроения, как он справляется с быстрыми нападающими. Он много играет головой. Мне это очень симпатизирует», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дивеев провёл семь матчей за ЦСКА, в которых забил четыре гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

ЦСКА после семи туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.