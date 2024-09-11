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Колумбия — Аргентина: Родригес реализовал пенальти на 60-й минуте

Колумбия — Аргентина: Родригес реализовал пенальти на 60-й минуте
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В эти минуты проходит матч 8-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречаются сборные Колумбии и Аргентины. Национальные команды играют на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Пьеро Масой Гомесом (Чили). На момент написания новости счёт в матче — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
10 сентября 2024, вторник. 23:30 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 1
Аргентина
1:0 Москера – 25'     1:1 Гонсалес – 48'     2:1 Родригес – 60'    

На 25-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Колумбии Йерсон Москера. Затем на 48-й минуте счёт во встрече сравнял нападающий Аргентины Николас Гонсалес. Вывел сборную Колумбии вперёд полузащитник Хамес Родригес.

В прошлом туре Колумбия сыграла вничью со сборной Перу (1:1), а команда Аргентины разгромила Чили со счётом 3:0.

В квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Колумбии занимает третье место в группе из 10 команд, набрав 13 очков. Аргентина же располагается на первой строчке, заработав 18 очков. Напрямую на чемпионат мира отберутся шесть южноамериканских сборных, ещё одна может выйти через стыки. ЧМ-2026 пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде.

Календарь квалификации ЮА к ЧМ-26
Турнирная таблица квалификации ЮА к ЧМ-26
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