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Колумбия — Аргентина, результат матча 10 сентября 2024, счёт 2:1, квалификация ЧМ-2026 Южная Америка

Сборная Колумбии обыграла Аргентину в матче квалификации ЧМ-2026
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Завершился матч 8-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались национальные команды Колумбии и Аргентины. Игра проходила на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия). В качестве главного арбитра встречи выступил Пьеро Маса Гомес (Чили). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сборной Колумбии.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
10 сентября 2024, вторник. 23:30 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 1
Аргентина
1:0 Москера – 25'     1:1 Гонсалес – 48'     2:1 Родригес – 60'    

На 25-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Колумбии Йерсон Москера. Затем на 48-й минуте счёт во встрече сравнял нападающий Аргентины Николас Гонсалес. Окончательный счёт в игре установил полузащитник Колумбии Хамес Родригес — 2:1.

В прошлом туре Колумбия сыграла вничью со сборной Перу (1:1), а команда Аргентины разгромила Чили со счётом 3:0.

В квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Колумбии занимает второе место в группе из 10 команд, набрав 16 очков. Аргентина же располагается на первой строчке, заработав 18 очков. Напрямую на чемпионат мира отберутся шесть южноамериканских сборных, ещё одна может выйти через стыки. ЧМ-2026 пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде.

Календарь квалификации ЮА к ЧМ-26
Турнирная таблица квалификации ЮА к ЧМ-26
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