Тренер Украины Ребров ответил на вопрос об отставке после двух поражений в Лиге наций

Сергей Ребров, являющийся главным тренером сборной Украины, отреагировал на вопрос об отставке из национальной команды после двух поражений подряд на старте Лиги наций. Напомним, Украина в первых матчах группового этапа турнира уступила Албании (1:2) и Чехии (2:3).

— Не уходите ли вы в отставку?

— Нет, не ухожу, пока не ухожу (смеётся). Подождите немного, — приводит слова Реброва UA-Футбол.

В группе 1 Лиги B также выступают сборные Грузии и Албании. По итогам двух туров Лиги наций Украина располагается на последней строчке с нулём очков. Лидирует в группе Грузия, которая набрала шесть баллов. По три очка в своём активе имеет Чехия и национальная команда Албании.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Материалы по теме Чехия победила Украину со счётом 3:2 в матче Лиги наций УЕФА

Сколько стоят молодые футболисты: