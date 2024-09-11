Криштиану Роналду назвал лучший клуб в истории футбола

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о мадридском «Реале», за который выступал с 2009 по 2018 год.

«Реал» смотрится очень хорошо. Эта команда не суетится под давлением. Многие люди говорят: «А, им повезло в Лиге чемпионов». Нет, им не повезло! Они подготовлены к таким моментам. На «Сантьяго Бернабеу» иная аура, другая энергетика. Для меня это лучший клуб в истории футбола.

Перед трансфером я знал, что справлюсь с давлением. Я знал это, поскольку верил в свои навыки, силы и свой талант. Было непросто, ведь это другая страна, мне было всего 24 года, я всё ещё был молод. Но в то же время я был очень позитивно настроен.

«Реал» — лучший клуб мира. Я говорил, что собираюсь сотворить историю в этом клубе, как сделал это в «Манчестер Юнайтед». Для меня это был вызов. Это был огромный вызов для меня, и я был счастлив играть в «Реале», — сказал португалец в видео на личном YouTube-канале.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 901 гол в официальных матчах. Роналду оформил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 132 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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