«Рябчук выиграет конкуренцию». Григорян отреагировал на трансфер Мангаша в «Спартак»

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о трансфере левого защитника Рикарду Мангаша в московский «Спартак» из португальской «Витории Гимарайнш».

«Мне очень понравился Рябчук на старте чемпионата. Посмотрим, как он будет выигрывать конкуренцию у Мангаша. Мне кажется, что Мангаша будут пробовать в стартовом составе, но Рябчук выиграет конкуренцию», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Рикарду Мангаш провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Молдавский защитник «Спартака» Олег Рябчук перешёл в московский клуб летом 2023 года из греческого «Олимпиакоса». До этого он выступал за различные португальские команды, включая «Пасуш де Феррейра».

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