Стало известно, почему в 2022 году сорвался переход Килиана Мбаппе в «Ливерпуль»

Французский нападающий Килиан Мбаппе мог покинуть «ПСЖ» ещё в 2022 году.

Как сообщает L'Équipe, форвард разочаровался в проекте из-за нарушенных обещаний со стороны руководства и даже согласился на предложение «Ливерпуля». Англичане тогда готовы были выложить за трансфер игрока € 200 млн, однако бывший спортивный директор парижан Антеро Энрике заблокировал переход, запросив вдвое больше.

На текущий момент Мбаппе принял участие в пяти матчах в составе мадридского «Реала» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Мбаппе получил маску Черепашки-ниндзя от Силвы: