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Сёмин оценил работу Станковича на посту главного тренера «Спартака»

Сёмин оценил работу Станковича на посту главного тренера «Спартака»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Болельщики «Спартака» могут с оптимизмом смотреть в будущее. Работа Станковича в «Спартаке» видна, красно-белые прибавили во многих моментах. Самое главное, что игроки выходят на поле с большим желанием победить», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Деян Станкович возглавил «Спартак» в летнее межсезонье. На данный момент подопечные сербского специалиста занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 14 очков по итогам семи матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.

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