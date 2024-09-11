Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Спартака» Мангаш рассказал о победе над ЦСКА в составе «Бенфики»

Новичок «Спартака» Мангаш рассказал о победе над ЦСКА в составе «Бенфики»
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш ответил на вопрос об опыте побед над принципиальным соперником красно-белых — ЦСКА во время выступлений португальца за «Бенфику».

— Знаешь самых принципиальных соперников «Спартака»?
— Думаю, это все московские клубы.

— У тебя ведь есть опыт побед над ЦСКА.
— Да, я играл против ЦСКА за «Бенфику» в юношеской Лиге чемпионов. Кажется, мы тогда выиграли в Москве 2:0. Так что мой первый визит в Россию получился победным. Хочу, чтобы второй помог клубу выиграть титулы, — сказал Мангаш в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Рикарду Мангаш провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Рябчук выиграет конкуренцию». Григорян отреагировал на трансфер Мангаша в «Спартак»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android