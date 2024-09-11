Новичок «Спартака» Мангаш рассказал о победе над ЦСКА в составе «Бенфики»

Новоиспечённый левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш ответил на вопрос об опыте побед над принципиальным соперником красно-белых — ЦСКА во время выступлений португальца за «Бенфику».

— Знаешь самых принципиальных соперников «Спартака»?

— Думаю, это все московские клубы.

— У тебя ведь есть опыт побед над ЦСКА.

— Да, я играл против ЦСКА за «Бенфику» в юношеской Лиге чемпионов. Кажется, мы тогда выиграли в Москве 2:0. Так что мой первый визит в Россию получился победным. Хочу, чтобы второй помог клубу выиграть титулы, — сказал Мангаш в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Рикарду Мангаш провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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