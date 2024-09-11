Сборная Аргентины потерпела первое поражение в 2024 году

Завершился матч 8-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались национальные команды Колумбии и Аргентины. Игра проходила на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия). В качестве главного арбитра встречи выступил Пьеро Маса Гомес (Чили). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сборной Колумбии.

Таким образом, национальная команда Аргентины потерпела первое поражение в 2024 году. Серия аргентинцев без поражений продлилась 12 матчей или 298 дней.

В квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Колумбии занимает второе место в группе из 10 команд, набрав 16 очков. Аргентина же располагается на первой строчке, заработав 18 очков. Напрямую на чемпионат мира отберутся шесть южноамериканских сборных, ещё одна может выйти через стыки. ЧМ-2026 пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде.

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