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«Быстрый, исполняю навесы, могу забивать». Новичок «Спартака» Мангаш — о своих качествах

«Быстрый, исполняю навесы, могу забивать». Новичок «Спартака» Мангаш — о своих качествах
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Новоиспечённый левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш ответил на вопрос о своих лучших качествах как профессионального футболиста.

— В чём ты хорош на поле?
— Я быстрый. Умею хорошо исполнять навесы. Могу забивать сам. Считаю, я по-настоящему универсальный игрок, — сказал Мангаш в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Рикарду Мангаш провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. Всего Мангаш провёл за взрослую карьеру 149 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 14 результативных передач.

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