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Маурисио Почеттино стал новым главным тренером сборной США

Маурисио Почеттино стал новым главным тренером сборной США
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино объявлен новым главным тренером национальной команды США, сообщает пресс-служба сборной.

52-летний Почеттино будет готовить американскую национальную команду к домашнему ЧМ-2026.

Последним местом работы аргентинского специалиста был лондонский «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых они 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

Почеттино никогда не работал во главе сборной, ранее в своей профессиональной тренерский карьере Маурисио возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а также французский «Пари Сен-Жермен».

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