Григорян объяснил продление контракта Даниила Фомина с «Динамо»

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о продлении контракта российского полузащитника Даниила Фомина с московским «Динамо». Напомним, ранее футболист подписал новое соглашение с бело-голубыми на пять лет.

«Фомин стабилен и хороший тактик. Думаю, что его переподписали не только из‑за российского паспорта, но из‑за его тактической зрелости», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Фомину со стороны клуба Серии А «Комо».

27-летний Фомин в текущем сезоне сыграл пять матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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