Нагельсман назвал главную проблему Германии и Нидерландов в очном матче Лиги наций

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о ничейном результате в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА — 2024/2025 с Нидерландами (2:2).

«Игры была очень весёлая. Оборона у обеих команд оказалась уязвимой точкой. Мы были сильнее в атаке и больше рисковали. В концовке мы были близки к тому, чтобы снова выйти вперёд, но не сделали этого. Наша команда верит в себя, это главное. Сегодня ребята были настроены на ещё одну победу. Именно это хочется видеть в команде. Скоро мы добьёмся большого успеха», — приводит слова Нагельсмана Bulinews.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА Германия разгромила сборную Венгрии со счётом 5:0. Нидерланды оказались сильнее национальной команды Боснии и Герцеговины, обыграв её со счётом 5:2.

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