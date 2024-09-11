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Первый агент Месси рассказал, при каких обстоятельствах игрок мог оказаться в «Реале»

Первый агент Месси рассказал, при каких обстоятельствах игрок мог оказаться в «Реале»
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Орасио Гаджоли, первый агент аргентинского нападающего Лионеля Месси, рассказал, что бывший игрок «Барселоны» мог оказаться в мадридском «Реале».

«Реал» проявлял интерес к Лео, когда тот еще был молод. Месси тогда было 16-17 лет. Однако Лионель не захотел уходить из «Барселоны», — приводит слова Гаджоли Marca.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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