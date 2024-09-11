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Вратарь «Ахмата» Шелия назвал лучших голкиперов РПЛ

Вратарь «Ахмата» Шелия назвал лучших голкиперов РПЛ
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Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия назвал лучших голкиперов в России.

«Латышонок в тройке точно! Учитывая прошлый сезон. Я смотрел почти все игры. Он мне нравится. Очень спокойный. Очень хорошо играет на линии. Он в тройке или, может, четвёртый. Все же нужен опыт игр в турнирах, чтобы досконально понять, кого он уровня, он должен за сборную поиграть. Я вижу большой потенциал.

По опыту Акинфеев — первый, Сафонов, Лунёв. Даже я бы сказал, что Лунёв после Акинфеева, потому что у него богатый опыт. Много игр!» — сказал Шелия в эфире «Матч ТВ».

Гиорги Шелия выступает в грозненском «Ахмате» с 2020 года. Ранее голкипер играл в «Тамбове», красноярском «Енисее», «Уфе», «Балтике» и брянском «Динамо».

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