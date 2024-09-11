Сергей Ребров прокомментировал поражение Украины в матче с Чехией

Сергей Ребров, являющийся главным тренером сборной Украины, высказался о поражении в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА — 2024/2025 с Чехией (2:3).

«Мы все расстроены результатом. К сожалению, мы проиграли очень важный матч для нас. Благодарен игрокам, за то, что они пытались спасти эту встречу. Почему мы начали играть со второго тайма? Чехия до перерыва была очень агрессивной, было тяжело создавать. В этом матче все решили ошибки в обороне. Даже когда мы забиваем дважды. Второй тайм был очень интенсивным и интересным. Мы могли забивать больше. Как и матч с Албанией, сегодня мы проиграли из-за своих ошибок», — приводит слова Реброва UA-Футбол.

В группе 1 Лиги B также выступают сборные Грузии и Албании. По итогам двух туров Лиги наций Украина располагается на последней строчке с нулём очков. Лидирует в группе Грузия, которая набрала шесть баллов. По три очка в своём активе имеет Чехия и национальная команда Албании.

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