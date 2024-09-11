Аршавин оценил шансы Соболева выйти в основном составе «Зенита» на матч с ЦСКА

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил шансы нападающего Александра Соболева выйти в стартовом составе на матч 8-го тура РПЛ с московским ЦСКА. Встреча состоится 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена».

«Соболев не выйдет в старте. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее. Соболев же выглядит тяжеловато. Особенно ощущается, когда ты видишь это на поле. У него потерян игровой тонус, но он сам это понимает. Поэтому нужно набирать кондиции», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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