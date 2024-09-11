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Сборные Венесуэлы и Уругвая сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2026

Сборные Венесуэлы и Уругвая сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2026
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Завершился матч 8-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались национальные команды Венесуэлы и Уругвая. Игра проходила на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине (Венесуэла). Матч закончился со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
11 сентября 2024, среда. 01:00 МСК
Венесуэла
Окончен
0 : 0
Уругвай

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа отыграл всю встречу. Полузащитник московского «Динамо» Николас Маричаль вышел на поле в начале второго тайма.

В матче не принимали участие лидеры национальной команды Уругвая из-за отстранения главным тренером Марсело Бьелсой.

Напомним, напрямую на чемпионат мира 2026 года отберутся шесть южноамериканских сборных, ещё одна может выйти через стыковые матчи. Турнир пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде.

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