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Сборная Чили дома проиграла Боливии в матче квалификации ЧМ-2026

Сборная Чили дома проиграла Боливии в матче квалификации ЧМ-2026
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Завершился матч 8-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались национальные команды Чили и Боливии. Игра проходила на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго (Чили). Матч закончился победой сборной Боливии со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
11 сентября 2024, среда. 00:00 МСК
Чили
Окончен
1 : 2
Боливия
0:1 Альгараньяс – 13'     1:1 Варгас – 39'     1:2 Терсерос – 45+1'    

Боливийский форвард Кармело Альгараньяс на 13-й минуте открыл счёт. На 39-й минуте чилийцы отыгрались благодаря голу Эдуардо Варгаса. В добавленное к первому тайму время Мигель Терсерос снова вывел гостей вперёд.

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила провёл на поле 61 минуту.

Напрямую на чемпионат мира отберутся шесть южноамериканских сборных, ещё одна может выйти через стыки. ЧМ-2026 пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде.

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