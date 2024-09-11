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ESPN назвал 10 лучших трансферов летнего трансферного окна среди самых дорогих подписаний

ESPN назвал 10 лучших трансферов летнего трансферного окна среди самых дорогих подписаний
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ESPN представил топ-10 трансферов Европы в летнее межсезонье. Рейтинг составлен на основе предполагаемой рыночной стоимости игрока после подписания контракта в сравнении с гонораром, который заплатил клуб за переход. Ещё одним важным показателем для составления рейтинга является возраст игрока в связи с возможностью потенциального роста стоимости с течением времени.

Рейтинг 10 лучших трансферов лета среди самых дорогих приобретений:

1. Эндрик. «Палмейрас» → «Реал» (€ 47,5 млн).

2. Жоау Невеш. «Бенфика» → «Пари Сен-Жермен» (€ 59,92 млн).

3. Лени Йоро. «Лилль» → «Манчестер Юнайтед» (€ 62 млн).

4. Хулиан Альварес. «Манчестер Сити» → «Атлетико» (€ 75 млн).

5. Маттейс де Лигт. «Бавария» → «Манчестер Юнайтед» (€ 45 млн).

6. Джошуа Зиркзее. «Болонья» → «Манчестер Юнайтед» (€ 42,5 млн).

7. Майкл Олисе. «Кристал Пэлас» → «Бавария» (€ 53 млн).

8. Риккардо Калафьори. «Болонья» → «Арсенал» (€ 45 млн).

9. Арчи Грей. «Лидс Юнайтед» → «Тоттенхэм Хотспур» (€ 41,25 млн).

10. Конор Галлахер. «Челси» → «Атлетико» (€ 42 млн).

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