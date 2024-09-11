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Гарри Кейн ответил на вопрос об историческом достижении Криштиану Роналду

Гарри Кейн ответил на вопрос об историческом достижении Криштиану Роналду
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Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о достижении известного португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, забившего 901 гол в своей профессиональной карьере.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Финляндия
1:0 Кейн – 57'     2:0 Кейн – 76'    

«Что я думаю о достижении Роналду? Лично я в 31 год нахожусь в хорошей форме как морально, так и физически… Но есть некоторые игроки, которые играют гораздо дольше меня, такие как Криштиану, например, помогли мне доказать, что я могу оставаться на этом уровне ещё долгое время», — приводит слова The Telegraph.

Напомним, ранее в матче 2-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА Англия обыграла Финляндию (2:0). Эта игра стала для Кейна 100-й в футболке «трёх львов». 31-летний футболист оформил дубль в этой встрече. Нападающий дебютировал в составе сборной Англии в марте 2015 года в игре квалификации к чемпионату Европы — 2016 с Литвой, в которой «три льва» одержали победу со счётом 4:0, а Кейн отметился голом. Всего за английскую национальную команду футболист забил 68 мячей и сделал 19 результативных передач.

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