Григорян назвал фаворита в матче между ЦСКА и «Зенитом» в РПЛ

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена».

«Видно, что Семак давно хотел играть по схеме 4–3–3, которая позволяет устраивать большую вариативность в атаке. «Зенит» на сегодняшний день как никогда силён, у них нет никакого спада. В ЦСКА виден почерк Николича. Москвичи стали предсказуемыми, Обляков имеет огромное влияние на игру «красно‑синих». Думаю, что ЦСКА окажет серьёзное сопротивление, но игра будет за «Зенитом», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков. ЦСКА, в свою очередь, расположился на пятой строчке с 14 баллами.

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