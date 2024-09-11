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Вратарь «Ахмата» Шелия прокомментировал переход Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь «Ахмата» Шелия прокомментировал переход Сафонова в «ПСЖ»
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Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о голкипере французского «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Учитывая ситуацию, при которой сборная России не играет на международных турнирах, а клубы — в Лиге чемпионов, Лиге Европы, я считаю, что это космос. Я рад за него. Парень был перспективным с тех пор, как начал играть. И следовательно, чтобы развиваться, надо идти дальше и дальше, чтобы оценили его качества», — сказал Шелия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Матвей дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

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