Вратарь «Ахмата» Шелия прокомментировал переход Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о голкипере французского «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Учитывая ситуацию, при которой сборная России не играет на международных турнирах, а клубы — в Лиге чемпионов, Лиге Европы, я считаю, что это космос. Я рад за него. Парень был перспективным с тех пор, как начал играть. И следовательно, чтобы развиваться, надо идти дальше и дальше, чтобы оценили его качества», — сказал Шелия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Матвей дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).