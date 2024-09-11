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В «Баварии» высказались о будущем Мусиалы на фоне интереса игрока к выступлению в АПЛ

В «Баварии» высказались о будущем Мусиалы на фоне интереса игрока к выступлению в АПЛ
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем 21-летнего атакующего полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы.

«Джамал — исключительный футболист, таких немного. После практически каждой игры его одноклубники в восторге от него — для них большая радость играть вместе с ним. Несмотря на свой юный 21-летний возраст, он уже зарекомендовал себя на выдающемся уровне, и его путь в «Баварии» далёк от завершения. Он стремится к победам в трофеях — это та же самая цель, которую ставим и мы. Мы находимся в постоянном контакте с Джамалом, нас ждут дальнейшие обсуждения. В перспективе Мусиала должен стать одним из ключевых лиц нашего клуба», — приводит слова Эберля SportBild.

Ранее сообщалось, что Мусиала заинтересован в переходе в клуб из английской Премьер-лиги, поскольку тогда у него появится больше шансов претендовать на выигрыш награды «Золотой мяч».

В минувшем сезоне Мусиала принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. В нынешyем сезоне на счету хавбека один гол в трёх матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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