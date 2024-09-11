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Радимов назвал команды, которые будут бороться за выход в РПЛ

Радимов назвал команды, которые будут бороться за выход в РПЛ
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал команды Первой лиги, которые будут бороться за выход в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Это тульский «Арсенал», московское «Торпедо», «Балтика», «Урал» и «Сочи». Вот пять команд, которые, думаю будут бороться за выход в РПЛ. В планах было у «Родины», но с назначением Владимира Газзаева они ошиблись уже. Хорошо, что быстро ее исправили», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 9-го тура нового сезона Первой лиги турнирную таблицу с 19 набранными очками возглавляет тульский «Арсенал». На втором месте находится «Урал» с 18 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо», набравшее 17 очков. В зоне прямого вылета из Первой лиги на момент окончания 9-го тура находятся «Уфа», «Тюмень» и «СКА-Хабаровск».

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