Иван Ракитич высказал мнение о будущем «Барселоны»

Бывший атакующий полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о будущем сине-гранатовых.

«Я думаю, что сейчас у «Барсы» есть молодые игроки отличного уровня. Я думаю, что все, что будет дальше, — это хорошо, и как только все поправятся, будет очень интересно, и их ждет большое будущее», — приводит слова Ракитича Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter), ссылаясь на Sport.es.

Хорватский полузащитник выступал в составе каталонского клуба с 2014 по 2020 год. За этот период он принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 42 результативными передачами. В сезоне-2014/2015 Ракитич в составе «Барселоны» выиграл Лигу чемпионов.

Напомним, после четырёх туров испанской Примеры каталонский клуб заработал 12 очков и на текущий момент располагается на первой строчке. В следующей игре Ла Лиги «Барселона» встретится с «Жироной». Матч пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.