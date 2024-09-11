Бразилия проиграла Парагваю с Бальбуэной и опережает зону невыхода на ЧМ-2026 на одно очко

В ночь с 10 на 11 сентября мск на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в столице Парагвая Асунсьоне состоялся матч 8-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Парагвая и Бразилии. Встреча завершилась победой парагвайцев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 20-й минуте игры — отличился полузащитник хозяев поля Диего Гомес.

В составе национальной команды Парагвая в матче принял участие один действующий игрок Российской Премьер-Лиги — центральный защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна, который вышел в стартовом составе и провёл на поле всю игру. Также в составе парагвайцев полный матч сыграл экс-центрбек «Краснодара» Хуниор Алонсо.

Сборная Бразилии набрала 10 очков в восьми играх квалификационного турнира КОНМЕБОЛ и занимает пятое место, дающее право выхода на ЧМ-2026. При этом пентакампеоны на одно очко опережают Парагвай, который вышел на седьмое место с правом играть в межконтинентальных стыках, и Боливию, находящуюся вне зоны квалификации на мундиаль.