«Население почти миллион, а своего стадиона нет». Лахиялов — о спорте в Махачкале

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов ответил на вопрос о спортивных условиях в Дагестане.

— В целом вам нравится то, что сейчас происходит со спортом в республике и с футболом в частности?

— Я бы всегда хотел, чтобы всего было больше. Вроде и команда сейчас есть в премьер-лиге, три команды играют во Второй лиге, но если заострить внимание на инфраструктуре… Ее не хватает в городе. На сегодняшний день у нас три-четыре команды играют на стадионе «Труд». Иногда приходилось играть домашние матчи не в своем регионе из-за проблем со стадионом. Также нельзя не сказать, что в городе нужны площадки. У нас население почти миллион, а в городе своего стадиона нет даже, — приводит слова Лахиялова «Матч ТВ».

Шамиль Лахиялов выступал в составе «Анжи» с 2003 по 2007 год, а также с 2011-го по 2012-й. За это время форвард успел провести за махачкалинский клуб 144 матча, в которых забил 39 голов. Также Лахиялов выступал за азербайджанский клуб «Шафа», махачкалинское «Динамо», «Сатурн», «Терек» и «Крылья Советов».