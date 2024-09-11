«Хабиб Нурмагомедов локально помогает нам». Лахиялов — о «Легионе»

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов рассказал о помощи от Хабиба Нурмагомедова его футбольному клубу «Легион».

— Как вы все эти годы вообще находите деньги на содержание клуба?

— В последние годы наш бюджет варьируется примерно от 15 до 20 млн рублей. В основном все деньги, поступающие в бюджет клуба, — благотворительность. Это милостыня от наших друзей. Какого-то стабильного финансирования нет. У нас есть локальные спонсоры, которые нам помогают, но нет кого-то глобального, кто мог бы закрыть большую часть от этой суммы. При этом у нас был спонсор, покрывающий треть бюджета. Но он продержался с нами четыре-пять месяцев.

— С этим спонсором помог Хабиб Нурмагомедов же?

— Да, это так.

— Сейчас Хабиб сам помогает клубу? Вы общаетесь?

— Да, он в курсе многих событий, которые в клубе происходят. Последнее командное мероприятие проходило в его заведении и за его счет. Это было после удачной игры. Локальная небольшая помощь от него есть, — приводит слова Лахиялова «Матч ТВ».

Напомним, Шамиль Лахиялов выступал в составе «Анжи» с 2003 по 2007 год, а также с 2011-го по 2012-й. За это время форвард успел провести за махачкалинский клуб 144 матча, в которых забил 39 голов. Также Лахиялов выступал за азербайджанский клуб «Шафа», махачкалинское «Динамо», «Сатурн», «Терек» и «Крылья Советов».