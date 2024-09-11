Новичок «Спартака» Мангаш: я вырос красно-белым, это мои родные цвета

Новичок московского «Спартака» левый защитник Рикарду Мангаш рассказал о своём отношении к клубным цветам своей новой команды.

— Ты воспитанник «Бенфики». Приятно снова оказаться в красно-белом клубе?

— Да, это мои родные цвета. Я вырос красно-белым. За годы в «Бенфике» я привык играть именно в них.

— Томаш Амарал тоже работал в «Бенфике». Это повлияло на твое решение?

— Конечно! — приводит слова Мангаша официальный сайт «Спартака».

26-летний португальский левый защитник Рикарду Мангаш перешёл в московский «Спартак» из «Витории Гимарайнш», о подписании двухлетнего контракта с ним было официально объявлено 10 сентября. Футболист является воспитанником клубной академии лиссабонской «Бенфики», однако так и не сыграл ни одного матча за взрослую команду «орлов».