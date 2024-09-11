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Мексика — Канада, результат матча 11 сентября 2024, счет 0:0, товарищеский матч

Мексика сыграла вничью с Канадой, Чавес остался в запасе
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В ночь с 10 на 11 сентября мск на стадионе «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (США, штат Техас) завершился товарищеский матч между сборными Мексики и Канады. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
11 сентября 2024, среда. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
0 : 0
Канада

Мексиканский опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес остался в запасе своей национальной команды и на поле не появился.

Напомним, что сборные Мексики и Канады не принимают участия в отборочном турнире КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года, поскольку Мексика и Канада наряду с Соединёнными Штатами Америки входят в число стран-организаторов будущего мундиаля.

Ранее стало известно, что сборная Бразилии в выездном матче отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026 уступила национальной команде Парагвая и оказалась в рискованной турнирной ситуации.

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