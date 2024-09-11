Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лахиялов высказался о том, кто виноват в развале «Анжи»

Лахиялов высказался о том, кто виноват в развале «Анжи»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов ответил на вопрос о виноватых в проблемах клуба.

— Раз уж подняли тему Керимова, то нет ощущений, что проблема с его «Анжи» как раз в том, что он совсем не двигался так, как Галицкий, а делал ставку только на покупку больших звёзд, после чего пузырь лопнул?
— Это скорее к вопросу о том, что Керимов выделял очень большие средства на развитие «Анжи» и футбола в республике. Стадион и академию построил. Но менеджмент безответственно отнёсся к финансам, которые давал Керимов. Это и есть основная причина того, что он разочаровался в менеджменте, которому доверял.

— Вы имеете в виду Германа Ткаченко (являлся членом совета директоров «Анжи». — Прим. «Чемпионата»), как понимаю?
— Всех, кто был причастен к чемоданам с деньгами. Все виновны в развале «Анжи». Тем более, судя по Керимову, он был готов потратить любые финансы, но ему нужен был результат. Когда его не было и развития не было, у него возникло разочарование, — приводит слова Лахиялова «Матч ТВ».

Напомним, Шамиль Лахиялов выступал в составе «Анжи» с 2003 по 2007 год, а также с 2011-го по 2012-й. За это время форвард успел провести за махачкалинский клуб 144 матча, в которых забил 39 голов. Также Лахиялов выступал за азербайджанский клуб «Шафа», махачкалинское «Динамо», «Сатурн», «Терек» и «Крылья Советов».

Материалы по теме
«Население почти миллион, а своего стадиона нет». Лахиялов — о спорте в Махачкале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android