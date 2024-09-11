Джамал Мусиала отреагировал на судейство в матче с Нидерландами

21-летний атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался о судье в матче 2-го тура Лиги наций с Нидерландами, закончившемся ничьей (2:2).

«Я не хочу много говорить о судье перед камерой. Но я чувствовал, что сегодня многие решения были приняты не в нашу пользу. Мы должны посмотреть на свою игру и убедиться, что она улучшается», — сказал Мусиала после матча для UEFA Nations League.

Напомним, в минувшем сезоне Мусиала принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. В нынешyем сезоне на счету хавбека один гол в трёх матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.