Рикарду Мангаш: «Спартак» — самый большой шаг в моей карьере

Новичок московского «Спартака» португальский левый защитник Рикарду Мангаш рассказал, как складывалась его футбольная карьера до перехода к красно-белым.

— Расскажи о своей карьере. Что было после академии «Бенфики»?

— Я отдал «Бенфике» восемь или девять лет. Набирался опыта в третьей лиге Португалии, потом играл в молодёжной команде клуба «Авеш» и выиграл с ней чемпионат и Кубок Португалии, играл в первой команде. Дальше были «Боавишта», французский «Бордо», снова «Боавишта», «Витория Гимарайнш». И вот теперь — «Спартак». Это самый большой шаг в моей карьере, — приводит слова Мангаша официальный сайт «Спартака».

10 сентября официальный телеграм-канал московского «Спартака» объявил о подписании двухлетнего контракта с 26-летним левым защитником Рикарду Мангашем, который перешёл к красно-белым из португальской «Витории Гимарайнш».