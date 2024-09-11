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Тренер «СКА-Хабаровск» высказался о победе над «Чайкой», оборвавшей безвыигрышную серию

Тренер «СКА-Хабаровск» высказался о победе над «Чайкой», оборвавшей безвыигрышную серию
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Исполняющий обязанности главного тренера «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал победу над песчанокопской «Чайкой» (1:0) в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги.

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
10 сентября 2024, вторник. 16:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Гаджимурадов – 64'    

«Очень тяжёлая игра получилась. Я понимаю, что качество игры не на высоком уровне было, но результат был превыше всего. Поэтому, как говорится, очки есть — игра придёт. Но ещё раз говорю — самоотдача была высокая. Да, где-то страдало качество, но забили. Тяжело нам даются голы, победы, но разорвали эту ниточку — дай бог, чтобы завтра, на следующей игре, продолжалась такая победная серия», — сказал Поддубский на послематчевой пресс-конференции.

Победа над «Чайкой» прервала пятиматчевую безвыигрышную серию хабаровчан, в ходе которой они набрали два очка. Формально домашний для «СКА-Хабаровск» матч был сыгран на нейтральном поле в подмосковном Раменском и прошёл без зрителей из-за атаки БПЛА на Московскую область.

Красно-синие с восемью очками в девяти матчах находятся на 16-м месте, продолжая оставаться в зоне вылета во Вторую лигу. «Чайка» набрала на этом отрезке 13 очков и занимает седьмое место.

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Турнирная таблица Первой лиги
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