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Витор Роке прокомментировал свой дубль за молодёжную сборную Бразилии

Витор Роке прокомментировал свой дубль за молодёжную сборную Бразилии
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19-летний нападающий молодёжной сборной Бразилии и «Барселоны», выступающий в аренде за «Бетис», Витор Роке высказался о дубле за национальную команду в товарищеском матче с командой Мексики, проходившем в Рио-де-Жанейро и закончившемся со счётом 3:2 в пользу «селесао».

«Я не был так счастлив шесть или семь месяцев! Не могу скрыть улыбку, правда? Я счастлив. Рад за гол [с Бразилией], за победу, за тренировку… Я шутил с игроками и персоналом, что на этой неделе я смеялся больше, чем за последние шесть месяцев», — приводит слова Роке Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в составе «Барселоны» Роке принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Следующий матч «Бетиса» состоится 13 сентября в рамках 5-го тура испанской Примеры с «Леганесом».

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