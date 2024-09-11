Тренер Нидерландов Куман объяснил замену де Лигта в перерыве игры с Германией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал замену полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маттейса де Лигта в матче 2-го тура Лиги наций с Германией, закончившемся ничьей (2:2).

«Несомненно, мне бы хотелось оставить Маттейса на поле до конца игры. Но, похоже, сейчас наступил такой этап, когда его наказывают буквально за любую допущенную ошибку. Сегодня я дал де Лигту новую возможность проявить себя, однако в итоге решил защитить его от дальнейших ошибок и заменить», — приводит слова Кумана Sky Sports.

Напомним, 25-летний защитник выступал в составе «Баварии» с 2022 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение де Лигта с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.