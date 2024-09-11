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Тренер Нидерландов Куман объяснил замену де Лигта в перерыве игры с Германией

Тренер Нидерландов Куман объяснил замену де Лигта в перерыве игры с Германией
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал замену полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маттейса де Лигта в матче 2-го тура Лиги наций с Германией, закончившемся ничьей (2:2).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Германия
1:0 Рейндерс – 2'     1:1 Ундав – 38'     1:2 Киммих – 45+3'     2:2 Думфрис – 51'    

«Несомненно, мне бы хотелось оставить Маттейса на поле до конца игры. Но, похоже, сейчас наступил такой этап, когда его наказывают буквально за любую допущенную ошибку. Сегодня я дал де Лигту новую возможность проявить себя, однако в итоге решил защитить его от дальнейших ошибок и заменить», — приводит слова Кумана Sky Sports.

Напомним, 25-летний защитник выступал в составе «Баварии» с 2022 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение де Лигта с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.

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