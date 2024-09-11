Экс-игрок сборной Франции остался недоволен работой Дидье Дешама в матчах Лиги наций

Бывший футболист французской сборной Жером Ротен раскритиковал работу главного тренера национальной команды Дидье Дешама после матча 2-го тура Лиги наций с Бельгией, закончившегося победой французов со счётом 2:0.

«Мне кажется, что Дешаму не удаётся в полной мере контролировать команду. То, что я наблюдаю, вызывает у меня серьёзную обеспокоенность. Я имею в виду поведение игроков непосредственно на футбольном поле», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с июля 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира в 2018 году. Следующий матч подопечных Дешама состоится в рамках 3-го тура Лиги наций УЕФА 10 октября со сборной Израиля в 21:45 по московскому времени.