Доривал Жуниор прокомментировал поражение сборной Бразилии от Парагвая в отборе к ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор дал комментарий по итогам проигранного выездного матча 8-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Парагвая (0:1).

«У нас были позитивные ожидания перед матчем. Мы рассчитывали, что сможем провести стабильную игру и действовать уверенно. До того, как мы пропустили гол, в целом всё именно так и складывалось. У нас было территориальное преимущество и инициатива. Но после пропущенного гола мы потеряли себя. Наша игра разрушилась, до конца первого тайма мы ничего не показали. Это худший отрезок за всё время моей работы в команде, который привёл к итоговому результату», — приводит слова Доривала Жуниора Globo Esporte.

После поражения от сборной Парагвая пентакампеоны занимают пятое место в отборочной группе КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026, набрав 10 очков в восьми матчах, и на одно очко опережают зону невыхода на мундиаль.

Перед игрой с Парагваем Доривал Жуниор заявил, что у него нет сомнений в выходе сборной Бразилии в финал ЧМ-2026.