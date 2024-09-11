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Доривал Жуниор прокомментировал поражение сборной Бразилии от Парагвая в отборе к ЧМ-2026

Доривал Жуниор прокомментировал поражение сборной Бразилии от Парагвая в отборе к ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор дал комментарий по итогам проигранного выездного матча 8-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Парагвая (0:1).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
11 сентября 2024, среда. 03:30 МСК
Парагвай
Окончен
1 : 0
Бразилия
1:0 Гомес – 20'    

«У нас были позитивные ожидания перед матчем. Мы рассчитывали, что сможем провести стабильную игру и действовать уверенно. До того, как мы пропустили гол, в целом всё именно так и складывалось. У нас было территориальное преимущество и инициатива. Но после пропущенного гола мы потеряли себя. Наша игра разрушилась, до конца первого тайма мы ничего не показали. Это худший отрезок за всё время моей работы в команде, который привёл к итоговому результату», — приводит слова Доривала Жуниора Globo Esporte.

После поражения от сборной Парагвая пентакампеоны занимают пятое место в отборочной группе КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026, набрав 10 очков в восьми матчах, и на одно очко опережают зону невыхода на мундиаль.

Перед игрой с Парагваем Доривал Жуниор заявил, что у него нет сомнений в выходе сборной Бразилии в финал ЧМ-2026.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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