Поражения Бразилии и Аргентины, ничья Германии с Нидерландами. Главное к утру

В матчах 8-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Бразилии неожиданно проиграла Парагваю со счётом 0:1, сборная Колумбии обыграла Аргентину со счётом 2:1, встреча 2-го тура Лиги наций между Германией и Нидерландами закончилась ничьей — 2:2, в матче КХЛ ЦСКА разгромил «Сибирь» со счётом 8:2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Бразилия проиграла Парагваю с Бальбуэной и опережает зону невыхода на ЧМ-2026 на одно очко.

2. Сборная Колумбии обыграла Аргентину в матче квалификации ЧМ-2026.

3. Германия совершила камбэк по ходу матча Лиги наций, но не смогла обыграть Нидерланды.

4. Хет-трик Виталия Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ.

5. Криштиану Роналду назвал лучший клуб в истории футбола.

6. Стало известно, почему в 2022 году сорвался переход Килиана Мбаппе в «Ливерпуль».

7. Грузия обыграла Албанию в матче Лиги наций УЕФА.

8. Дубль Кейна помог Англии уверенно обыграть Финляндию в матче Лиги наций.

9. ESPN назвал 10 лучших переходов летнего трансферного окна среди самых дорогих подписаний.

10. Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты второго игрового дня.

11. Чехия победила Украину со счётом 3:2 в матче Лиги наций УЕФА.