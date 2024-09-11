Поражения Бразилии и Аргентины, ничья Германии с Нидерландами. Главное к утру

В матчах 8-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Бразилии неожиданно проиграла Парагваю со счётом 0:1, сборная Колумбии обыграла Аргентину со счётом 2:1, встреча 2-го тура Лиги наций между Германией и Нидерландами закончилась ничьей — 2:2, в матче КХЛ ЦСКА разгромил «Сибирь» со счётом 8:2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Бразилия проиграла Парагваю с Бальбуэной и опережает зону невыхода на ЧМ-2026 на одно очко.
2. Сборная Колумбии обыграла Аргентину в матче квалификации ЧМ-2026.
3. Германия совершила камбэк по ходу матча Лиги наций, но не смогла обыграть Нидерланды.
4. Хет-трик Виталия Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ.
5. Криштиану Роналду назвал лучший клуб в истории футбола.
6. Стало известно, почему в 2022 году сорвался переход Килиана Мбаппе в «Ливерпуль».
7. Грузия обыграла Албанию в матче Лиги наций УЕФА.
8. Дубль Кейна помог Англии уверенно обыграть Финляндию в матче Лиги наций.
9. ESPN назвал 10 лучших переходов летнего трансферного окна среди самых дорогих подписаний.
10. Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты второго игрового дня.
11. Чехия победила Украину со счётом 3:2 в матче Лиги наций УЕФА.