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Винисиус Жуниор забил за сборную Бразилии в одном матче из девяти в 2024 году

Винисиус Жуниор забил за сборную Бразилии в одном матче из девяти в 2024 году
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В ночь с 10 на 11 сентября мск на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в столице Парагвая Асунсьоне состоялся матч 8-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Парагвая и Бразилии. Встреча завершилась победой парагвайцев со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
11 сентября 2024, среда. 03:30 МСК
Парагвай
Окончен
1 : 0
Бразилия
1:0 Гомес – 20'    

24-летний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе сборной Бразилии и провёл на поле всю игру, получив жёлтую карточку за неспортивное поведение на 90+3-й минуте. Бразильский форвард не смог отметиться результативным действием (голом или ассистом) за национальную команду в третьем матче подряд.

В 2024 году Винисиус смог забить за сборную Бразилии лишь в одном матче из девяти, в которых принял участие, оформив дубль в игре с Парагваем на Копа Америка, также на его счету в 2024 году один результативный пас. Всего за карьеру бразилец сыграл за национальную команду 35 матчей, забил пять голов и оформил пять голевых передач.

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