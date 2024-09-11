Винисиус Жуниор забил за сборную Бразилии в одном матче из девяти в 2024 году

В ночь с 10 на 11 сентября мск на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в столице Парагвая Асунсьоне состоялся матч 8-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Парагвая и Бразилии. Встреча завершилась победой парагвайцев со счётом 1:0.

24-летний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе сборной Бразилии и провёл на поле всю игру, получив жёлтую карточку за неспортивное поведение на 90+3-й минуте. Бразильский форвард не смог отметиться результативным действием (голом или ассистом) за национальную команду в третьем матче подряд.

В 2024 году Винисиус смог забить за сборную Бразилии лишь в одном матче из девяти, в которых принял участие, оформив дубль в игре с Парагваем на Копа Америка, также на его счету в 2024 году один результативный пас. Всего за карьеру бразилец сыграл за национальную команду 35 матчей, забил пять голов и оформил пять голевых передач.