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Очоа может стать первым футболистом, поучаствовавшим в шести чемпионатах мира

Очоа может стать первым футболистом, поучаствовавшим в шести чемпионатах мира
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39-летний вратарь Гильермо Очоа выразил надежду, что его вызовут в сборную Мексики на чемпионат мира в 2026 году. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, футболист надеется, что его переход в команду «ABC Сад» португальской Премьер-лиги увеличит его шансы быть вызванным Мексикой на рекордный шестой чемпионат мира в 2026 году.
Ни один футболист мужского пола не принимал участия в шести чемпионатах мира.

Напомним, новый главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре не включил таких ветеранов, как Очоа, Рауль Хименес и Ирвин Лосано, в свой первый вызов в национальную команду Мексики на два сентябрьских товарищеских матча.

В минувшем сезоне вратарь провёл 21 игру и пропустил 44 гола. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1 млн.

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