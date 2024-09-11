«Нам удалось всё, что мы планировали». Тренер «Рубина» Рахимов — о паузе на матчи сборных

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о работы команды в международную паузу. В ближайшем туре чемпионата России казанцы встретятся с самарскими «Крыльями Советов» в пятницу, 13 сентября. Начало матча — в 20:15 по московскому времени.

«Нам удалось всё, что мы планировали. К сожалению, у нас был урезанный состав, некоторым игрокам нужна была пауза, некоторые уехали в сборные. Я всегда говорю: «Это хорошо, что есть игроки сборных, но это плохо, когда есть пауза, нужно работать со всеми, а их нет». Поэтому здесь есть свои плюсы и минусы. Но то, что мы планировали, всё сделали», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 10 очков за семь матчей.