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Матч звёзд «Спартака»: во сколько начало игры, где смотреть прямую трансляцию

Матч звёзд «Спартака»: во сколько начало игры, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 11 сентября, состоится Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч звёзд Спартака . Матч звёзд Спартака
11 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Звёзды Спартака-1
Не начался
Звёзды Спартака-2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В игре примут участие самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, сегодняшний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших спартаковских бомбардиров Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.

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