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Тренер английской Лиги 1 не смог принять предложение «Реала» Мадрид из-за правил Brexit

Тренер английской Лиги 1 не смог принять предложение «Реала» Мадрид из-за правил Brexit
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Тренер английского «Стокпорт Каунти» Энди Мэнган отказал мадридскому «Реалу» из-за правил Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза). Об этом сообщил The Times.

По информации источника, бывший нападающий не смог получить разрешение на работу, несмотря на договорённости с Карло Анчелотти о присоединении к тренерскому штабу испанского клуба. Отмечается, что есть возможность подать апелляцию, но её удовлетворение маловероятно. Мэнган был рекомендован Анчелотти его сыном Давиде, у которого англичанин проходил тренерский курс.

«Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. Команда Карло Анчелотти набрала восемь очков за четыре матча. На первой строчке располагается «Барселона» (12).

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