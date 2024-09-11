В «Динамо» объяснили, почему не подписали Антона Миранчука

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». Функционер признался, что московский клуб обсуждал вопрос приглашения Миранчука. Но в конечном итоге были приняты решения в пользу других новичков.

«Рады за Антона Миранчука. Было бы обидно, если бы он не нашёл себе команду, а он перешёл в Европу. Подписали бы его, если бы не «Сьон»? Вопрос обсуждался, но приняты другие решения. Мы следим за всеми футболистами, которые есть на рынке, которые находятся на высоком уровне своей формы. Приняты другие решения, презентованы другие футболисты», – приводит слова Пивоварова «Советский спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач.